Posle kratke i teške bolesti, preminuo je Saša Popović, osnivač i kreativni direktor Grand produkcije. Vest o njegovoj smrti nadvila je senku tuge na celokupnu javnost, a na Kurir televiziji u toku je specijalna emisija "In memoriam – Saša Popović", posvećena sećanju na jednog od najznačajnijih ljudi domaće muzičke i medijske scene, gde mnogi pripadnici estrade i javnog sveta iznose svoja sećanja o Popoviću.

Goran Jovanović, jedan od gostiju specijalne emisije, glavni urednik integrisane redakcije zabave Kurira, kaže da je ova vest zatekla celokupnu javnost, uprkos tome što je Popovićeva bolest bila poznata mnogima:

- Ako je neko zaslužio da se o njemu danas priča, onda je to on, posle njegovog odlaska više ništa neće biti isto. Estrada se deli na pre njega i posle njega. Ovde su ljdui koji su imali prilike da se sa njim druže i sarađuju. Pravo je vreme i ekipa da se priča o tome.

Zoran Kuzmanović Munja, estradni fotograf, takođe je jedan od gostiju specijalne emisije, te je tom prilikom opisao svoje sećanje na Popovića:

- Znam ga od Hit parade, PGP-a, pre toga su svirali na Tašu. Spremao se festival, oni su se pojavili prve većeri, a sutradan je slika izašla u ekspresu. Bilo je tri dana, a sutradan je Saša pitao ko je ovo slikao? Posle desetak dana slikao sam ih i za prvi omot ploče. On je bio vizionar. Biće vreme koje će nastati posle njega. Ja još uvek radim za Grand, on je sam rekao da dok je ovde, ja mogu da radim. Moraš da ustaneš kada pričaš Saša Popović.

Milan Mitrović, voditelj "Zvezda Granda" kaže da je među njima uvek vladala isključivo porodična atmosfera:

- Svi smo mladi i neiskusni došli pod velika svetla porodice, to je čovek koji je koristio priliku da nas usmeri na šta treba da obraćamo pažnju. Poštovanje koje nam je ukazivao je bilo nalik onome što jedan roditelj ukazuje svojoj deci. Siguran sam da smo svi beskrajno tužni, nadali smo se i verovali. On je uvek imao rešenje, za svaki problem u sekundi.

Sofronijević je govorio o momentu kada je saznao za Popovićevu smrt:

- Svirao sam sinoć kada me je vest zatekla, jako sam se loše osetio u trenutku. Naježim se kada pričam o ovome, zaista sam evrovao da će on to da iznese. U dopisivanjima je delovao dobro, verovao sam da će imati snage. Jako sam to emotivno doživeo, ceo dan vrtim slike. Imam neverovatnih uspomena sa njim. Zahvalan sam na svakoj prilici da budem uz njega, bio je vizionar koji ne znam kada će ponovo da se rodi. Na nama je da čuvamo uspomenu, on je ozbiljan kompozitor, nije samo šoubiznis, on je znao muziku u srž.

Kako je ispričao, bili su u kontaktu skoro do poslednjeg momenta:

- Slali smo jedno drugom poruke, pitao sam ga kako je. Poslednji susret je bio u Opatiji, ja sam svirao. Zvao me je da dođem da ručamo, tada mi se pohvalio, vidim da je i Munji svirao neku harmoniku koja je imala smplove i mogao je sam da svira. Baš me je lepo ugostio. cela moja karijera je od trenutka kada sam se pojavio kod njega. Voleo je sve ljude, sa svima je bio super, od tetkice, čuvara, obezbeđenja, bio je isti. Roditelji su ga vaspitali. Svaka njegova reč je bila ispravna, mnoge stvari sam uradio zahvaljujući tome što sam video od njega.

Kurir televizija izveštava ispred kuće u kojoj je živeo Saša Popović sa porodicom, novinarka Ljiljana Stanišić prikupila je infomracije o atmosferi:

- Kao i sinoć, danas nikoga nema u njegovoj porodičnoj kući. Pre nekoliko dana otišli su u Pariz kako bi se oprstili, a porazgovarali smo sa komšijama i prijateljima. Svi su imali samo lepe reči, da je bio diva, da se uvek ljubazno javljao i da još uvek čekaju zvaničnu potvrdu kada će biti komemoracija i sahrana.

Munja se prisetio anegdote iz Sofije:

- Otišli smo u Sofiju, on budi sa recepcije, ajde ustaj da doručkujemo, kasnimo. Uvek je bio brz. Rekao sam, šefe, gde žuriš, ja sam munja, nisi ti munja. Razmišlajo sam o poslednjim trenucima finala "Zvezda granda" prošle godine. Uvek je bilo ostanaka, a on se žurio i otišao je. Osetio sam nešto. Čoveka znaš i šta on misli.

Mitrović je govorio o svom prvom susretu sa Popovićem:

- Bilo je to na audiciji u Novom Sadu, bio je vidno nervozan, kasnili su sat vremena. na toj audiciji nisam prošao, već na sledećoj u Somboru, tada sam se baš lepo ispričao sa njim. Rekao mi je da je bilo bar jedno 10 kandidata koji su bolje pevali od mene, ali da je u meni nešto video. Naš poslednji susret bio je pred kraj snimanja prošle godine. Kao da je nešto slutilo da ću opet imati priliku da se bavim Zvezdama granda, ali ne na ovaj način. Kada sam saznao da je bolestan, nisam mogao da verujem.

U emisiju se uključila i Vesna Milanović:

- Munja je toliko dugo sarađivao sa Sašom. Ne smem da zaboravim i njegovu ličnu sekretaricu, volim da kažem da je ona bila njegova desna ruka, sa njim je sarađivala od 1998, oni su bili bliži saradnici nego ja. Jesam bila njegov lični PR i jako se ponosim time i što sam bila deo njegovog života. Javnost ga zna kao sjajnog čoveka, u smilu karijere i svega ostalog. Saša je uvek i svima pružio ruku, nije bio čovek koji te spotiče da ne nastaviš. kada uđe u produkciju, sa istim žarom se pozdravljao sa apsolutno svima, nije pravio razliku među ljudima, da li je neko imućan ili ne. Toliko je voleo da živi. Do poslednjeg dana je pratio snimanja Zvezda granda, čuli smo se prošle nedelje, uglavnom su to bile poruke o njegovom ozdravljenju i o tome šta ćemo da pojedemo naš dvoje kada on ozdravi, a ja smršam, pa damo sebi za pravo da pojedemo nešto slatko.

U studiju Kurir televizije pridružila se i pevaćica Sandra Rešić:

- Drago mi je da dam svoj doprinos kada je Saša Popović u pitanju. Ima dve nedelje od kada sam se čula sa njegvoom suprugom, ona mi je rekla da će sve biti dobro. Mislila sam da nema šanse. Kada sam saznala, okrenula sam se prema mami i rekla sam joj da je umro. Uzdahnula je uz neki krik, meni su krenule suze. Nisam verovala da će ovo da se desi.

O svom prvom susretu sa Popovićem, Rešić je ispričala:

- Ja se nikada nisam prijavila u Zvezde granda. Radio je čovek na vratima koji je delio brojeve ljudima koji su došli na audiciju. Došla sam da podržim drugarice. Saša je izašao i rekao je, Rešićka, odakle ti ovde? On me je naterao da uzmem broj.

KRUNA UNA MITROVIĆ O TOME KAKO JOJ JE POMOGAO SAŠA POPOVIĆ U TOKU NJENOG LEČENJA

- Očigledno da je on ili neko iz njegovog tima saznao da se prikupljaju novčana sredstav za moje lečenje, upravo u Parizu, te da sam kao tada devojčica od 12 godina bila u nekoj vrsti egzistencijalnog problema. On je shvatio da svojom medijskom mašinerijom može da pomogne i da preko humanitarne fondacije "Budi human" pozove moju mamu da gostuje. Ja sam se osećala dobro i htela sam samo da odem da vidim kako izgleda televizijski studio. Tada sam videla gospodina Sašu Popovića, on je znao i ko sam ja, ko je moja mama, koliko je sredstava potrebno, prikupljeno i koliko fali. Da bi me opustio, zamolio me je da učestvujem u tome, da bi to pomoglo, da me ljudi upoznaju i vide moje stanje. Rekao mi je da sam ja prva i poslednja osoba koja je u Grand produkciju ušla u ternerci. Tada sam shvatila koliko je to razrađeno, da svako zna koji je njegov deo posla i da od toga ne odstupa - ispričala je voditeljka.

Dragana Katić takođe se uključila u emisiju uživo:

- Mnogi su mislili da iza njegovih brzih odgovora stoji nepristupačnost, površno su milsili da ne poseduje emocije, a on je bio satkan od njih. Kada sam otišla na prvi sastanak kod nejga i kada je krenuo da mi objašnjava o čemu se radi, nije mogao da sedi, uvek je morao stojeći. Došla sam kući i saopštila roditeljima da ću preći u tu novu kuću, na njihovo zaprepašćenje i negodovanje, a ja sam poverovala u to što mi je rekao. Uvek mu je prva rečenica bila, treba li pomoć i treba li nešto?

Pevačica Milica Todorović je tokom svog uključenja ispričala na koji način je gledala na Popvića, te je vrlo emotivnim rečima opisala njihov poslednji kontakt:

- Ove vesti su me zatekle katastrofa, juče sam bila na putu, bilo mi je jako teško da pevam, ali ynam šta bi meni moj direktor rekao. Sinoć sam se vodila time, pre svirke sam se zatvorila u sobu i dobro isplakala. Kada me je poslednji put zvao, to je bio zbog emisije, a ja sam ga pitala samo kako je. Rekao mi je dobro, da ga pustim i da dođem u emisiju. Nisam mogla da verujem kakva volja i želja za životom u takovm stanju. Srce mi se cepalo. Pitala sam ga da li možemo da napravimo nešto kada se vratim, to je ostalo na tome. Skro me je njegova sekretarica pozvala da me pita da otpevam svoju novu pesmu i da će doći Saša Popović. Rekla sam da ću pre svega zbog toga doći, da bi me juče zatekla ova vest. On je meni bio kao drugi tata, uvek je bio tu za mene i moje kolege. Pitao bi nas da li imamo pare za autobusku kartu, da li imamo gde da spavamo, tada se nije imalo para. jednom prilikom ugostio me je kod njega i Suzane, to su neke stavri koje se nikada ne zaboravljau. Sa njim je juče otišao i jedan deo te male Milice.

Savo Perović, još jedan gost specijalne emisije, prisetio se kako ga je Popović primetio zbog svoje inovativnosti:

- Kao dete sam došao u Beograd na audiciju. Voleo sam da budem inovativan i Saša je to nagradio. Bio sam jedini koji je otpevao celu pesmu do kraja u Domu Sindikata. Ispao sam brzo, ali smo se sreli posle pet godina. Tada me je čuo i pozvao da se ponovo prijavim. Pružio mi je podršku i kada sam se takmičio na PZE. Jako sam tužan, da nije bilo njega, ne bi bilo ni mene.

