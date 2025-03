Javnost je juče pogodila tužna vest, a to je da je osnivač i kreativni direktor "Grand" produkcije, Saša Popović , preminuo u 70. godini, nakon kratke, ali veoma teške bolesti.

- Video sam se s njim dok je bio zdrav. Nisam se čuo, nisam hteo da maltretiram bolesnog čoveka. To je isto kao kada mene neko pita: "Kako si Mirko?", nikako nisam, životarim, tako je i njemu bilo i ja sada treba da ga zovem, da ga cimam - rekao je Mirko, te je nastavio:

- Vežu me i neke lepe uspomene, bio je pozitivac. Jednom prilikom, bio sam na nekom ručku i svratio sam na Košutnjak, gore u Grand produkciju...Seo sam da popijem, dao sam saksofonisti jednom od 500 evra, drugom od 500 evra, kaže on: "Šta se dešava ovo", kada je video dve od 500 rekao je: "Dajte harmoniku ovamo" - dodao je on.