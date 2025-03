- Pozvao me jedan dan kod njega u vilu, gde smo sedeli pored malog bazena u dvorištu. Odsvirao mi je jednu temu malo kasnije na klaviru i zamolio da napišem tekst za najavnu špicu emisije. Odmah sam nalepio stihove "Zvezde Granda nove nade, Zvezde Granda lepe mlade, Zvezde Granda pevaju za vas, za najbolje daj svoj glas". Ova pesma je postala nezaobilazna špica emisije godinama kasnije. Veoma je cenio moj kompozitorski rad, pa me je zamolio da donesem neke pesme za Grand pevače. Zajedno sa mojim prijateljem Milanom Burdom napravio sam demo pesmu "Fenomenalno" i odneo Popoviću. Kad je čuo pesmu izleteo je iz kancelarije i po hodniku svima pevao refren pesme. Rekao mi je da je to najveći hit koji je čuo u proteklih nekoliko godina i pesmu dao izvođaču Ćiri. Kasnije sam saznao da su Sale, njegova Suzana i Ćira kućni prijatelji i da im je veoma stalo da on dobije pesmu. Pogodio je kao i uvek - kaže Đura za Kurir.