- Ove vesti su me zatekle katastrofa, juče sam bila na putu, bilo mi je jako teško da pevam, ali znam šta bi meni moj direktor rekao. Sinoć sam se vodila time, pre svirke sam se zatvorila u sobu i dobro isplakala. Kada me je poslednji put zvao, to je bilo zbog emisije, a ja sam ga pitala samo kako je. Rekao mi je dobro, da ga pustim i da dođem u emisiju. Nisam mogla da verujem kakva volja i želja za životom u takovm stanju. Srce mi se cepalo. Pitala sam ga da li možemo da napravimo nešto kada se vratim, to je ostalo na tome. Skoro me je njegova sekretarica pozvala da me pita da otpevam svoju novu pesmu i da će doći Saša Popović na snimanje. Rekla sam da ću pre svega zbog toga doći, da bi me juče zatekla ova vest. On je meni bio kao drugi tata, uvek je bio tu za mene i moje kolege. Pitao bi nas da li imamo pare za autobusku kartu, da li imamo gde da spavamo, tada se nije imalo para. jednom prilikom ugostio me je kod njega i Suzane, to su neke stavri koje se nikada ne zaboravljau. Sa njim je juče otišao i jedan deo te male Milice.