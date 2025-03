- Ima dve nedelje kako sam se poslednji put čula sa njegovom suprugom, pošto sam nekako više sa njom komunicirala kada je njegovo zdravlje u pitanju, gde mi je ona rekla da je okej i da će sve biti dobro. Juče kad sam to pročitala, onako sam zastala i rekla sam mami da je umro Saša Popović. Ona je nekako uzdahnula, uz neki krik, ali nije to bio plač pada u nesvest, nego bukvalno krik, onako, krenule su suze.

- Ja se nisam nikada prijavila u Zvezde Granda. Radio je čovek na vratima koji je delio brojeve ljudima koji su došli na audiciju. Došla sam da podržim drugarice. Saša je izašao i rekao je, Rešićka, odakle ti ovde? On me je naterao da uzmem broj. Bila sam iznenađena i kako je znao ko sam ja. Nešto sam otpevala, nema veze sa mozgom. Kasnije me zove njegova asistentkinja, rekla mi je da sam ušla direktno u takmičenje. Eto, tako je počela moja karijera. Treće godine, kada sam ispala u polufinalu, ja sam počela da se bacam tamo negde iza crnih zavesa, on je jedini čovek koji mi je prišao, plakla sam. On je inače i jedini čovek u Grandu kojem sam do kraja persirala.