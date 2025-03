- Energija, jednostavno energija i ljudskost koju je imao bez obzira što su mnogi mislili da iza tih njegovih brzih odgovora, da taj čovek ne poseduje emociju. Međutim, to je čovek koji je bio satkan od emocije i on je zaista sa velikim slovom Č. Imala sam tu sreću i zadovoljstvo da 26 godina, dakle od samog početka sarađujem sa njim. Čujem da je Munja tu i sad ću reći da su Munja i pokojna Zorica Konić meni javili da se osniva Grand Produkcija i da Saša I Brena žele da ja vodim - započela je ona i nastavila:

- Ja sam u to vreme bila u drugoj medijskoj kući, sigurno uhlebljena sa tek rođenom decom. Međutim, kada sam otišla na sastanak kod njega i kada je on krenuo da mi objašnjava o čemu se radi, a imao je tu osobinu kada je pod naletom energije i kada stvara vidi nešto, da uvek stojeći objašnjava kako nešto treba da izgleda i kako nešto treba da bude. Došla sam kući i saopštila roditeljima da ću preći u Grand Produkciju, tu novu kuću, na njihovo zaprepašćenje i užasno negodovanje.

- Sreli smo se u Grandu, ali i posle toga na nekom događaja, objavila sam tu fotografiju. Birao je na kojim mestima će se pojaviti. Odlučio je da ispoštuje one koji su ga zvali, sedeli smo zajedno. Uvek je imao neku šalu na moj račun, posebno na moje godine. To nikada neću zaboraviti, kada god sam pre nove sezone dolazila da potpišem ugovor, uvek me je pogledao, šaljivo, pita me koliko imam godina. Svaki put kaže: "Jedini su od tebe stariji Mića Orlović i Dunja Lango, nema nikog starijeg. Znaš li koje je ovo poverenje da ja potpisujem ugovor sa tobom, a da ti imaš toliko godina?". Na tako nešto nikada nisam mogla da se naljutim, ostaviće veliku prazninu u mom životu, najteže će mi biti kada budem trebala da uđem u studio.