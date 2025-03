- Maja Nikolić ima velike hitove, kao što su "Uzmi me" i "Varali me svi". To su prelepe pesme. Ona dolazi iz nekog drugog vremena i drugog estradnog perioda. Njena pesma je cool i verujem da će doprineti njenoj karijeri. Ali ne mislim da je to nešto što bi predstavljalo Srbiju na način na koji danas Srbija voli da se predstavlja na ovom velikom takmičenju - izjavila je Zejna, a potom prokomentarisala činjenicu da se Maja Nikolić pojavila sa gipsom na sceni, Zejna je pokazala poštovanje prema njenoj upornosti.