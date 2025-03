- Milana je tužna vest dočekala u manastiru Hilandar, gde je nedavno otišao kako bi u tišini i molitvi proveo početak vaskršnjeg posta. On nije želeo da se javno oglašava poput svojih kolega, a na sahranu nije mogao da dođe jer nije ni bio u Srbiji. A i da je bio, ni tad verovatno ne bi otišao, jer je poznato da on medije zaobilazi u širokom luku već godinama. Njega je vest o Sašinoj smrti jako rastužila, a u jednom momentu je i zaplakao. Milan je odmah počeo da se moli za pokoj Sašine duše, a njegovo ime je upisao u pomjanik da ga bratstvo manastira čita i pominje na liturgijama i pomenima u manastiru - priča naš sagovornik iz manastira, pa nastavlja:

- Pokojni Saša i Milan imaju dugu istoriju. On to nikad nije zaboravio i zbog toga će mu biti večito zahvalan, šta god pričali o njihovom odnosu tokom godina. Milan je sve sa svoje strane kao pravi hrišćanin oprostio i sve vreme tokom Sašine bolesti se molio za njegovo zdravlje. Njemu je jasno kroz šta su Suzana i porodica prolazili tokom Sašine bolesti jer je i on sam prolazio kroz sličnu situaciju sa svojom majkom. Razume ih i sada, ali kako već duže vreme sve gleda duhovnim očima, tako i sad smatra da je najbolje moliti se Bogu za pokoj Sašine duše, da mu je to najpotrebnije. Zato nije razmišljao ni o kakvom javnom oglašavanju, a mnogi su ga osudili ne znajući pozadinu priče - zaključuje naš sagovornik sa Svete Gore.