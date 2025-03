- Ti nisi ja, ja nisam ti. Ti radi po svome, ali... Uvek je imalo to ali i bilo je kako je on hteo na kraju. On mi kaže "što si napravio dugačku rečenicu", ja mu kažem iskoristio sam stilske figure, a on će meni "Nemoj to da mi radiš, a onda me pita da li sam ljut - rekao je Voja.