Jedan od njih bio je i harmonikaš Mikica Gačić, koji je bio Sašin dugogodišnji prijatelj i najbliži saradnik. Mikica je nakon završetka pomena, otišao i do groba Divne Karleuše, koji se nalazi odmah iza Sašinog večnog počivališta. On je nekoliko minuta stajao i gledao u spomenik pokojne majke Jelene Karleuše, a zatim je pomilovao i pun poštovanja poljubio njenu sliku.

- Zadnja tri, četiri dana je počeo da se gasi. Mi smo do pre par dana bili na vezi. Suzana je bila sa njim i Aleksandra, njegova ćerka, sin Danijel. Oni su bili u sobi pored njega kada je izdahnuo, nikome nije dao da tuguje. Takvo dostojanstvo do poslednjeg dana je imao u sebi. Kada smo razgovarali nikome nije dao da spomene bolest. Znao je za svakog kandidata ne samo kada je bio na audiciji, nego šta je taj neko pevao na audiciji. Dvanaest godina sam bio njegov najbliži saradnik. Radili smo sve zajedno, sve što se tiče posla i vezano za Grand i van Granda. Privatno smo se sve zajedno dogovarali. Radili smo do pre par dana, bio je toliko svestan o svemu tome je brinuo i razmišljao do zadnjeg detalja - ispričao je Mikica i dodao:

- On je u ponedeljak otišao nazad za Pariz. Iz Pariza smo bili na vezi po više puta dnevno, do zadnjeg detalja oko celog projekta i završnog serijala, šta će se dešavati do finala Zvezda Granda. Sve je planirao unapred i nije razmišljao da će se desiti najgore. Uvek mi je davao snage i volje i govorio mi je: "Moraš da izdržiš brate, moraš da radiš i za mene i za tebe, vraćam se! Kreni audicije nove koje smo planirali od 14 aprila, kao što smo radili on i ja zadnjih 10, 12 godina. Pričali smo i o Crnoj Gori, Makedoniji. “Završi audicije, idi to odradi, vraćam se od septembra!”, govorio mi je - otkrio je Mikica za medije.