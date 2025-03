- Saša me je jednog dana u pet sati posle podne pozvao da sa suprugom idem do Brčkog da ispratimo audiciju. Tada smo Brenu prvi put videli. Bila je malo krupnija, ali se video potencijal. Zajedno samo odlučili da je uzmemo, što je bio pun pogodak. Saša je imao nos i pamtim ga da je bio jako dobar čovek, osetljiv prema svima. Potom smo išli u Frankfurt, gde je bio sajam instrumenata. Tu smo uzeli najbolji razglas i posle otišli u grad gde se proizvode muzički instrumenti da bi Nemci potom poslali svoje inženjere koji su napravili zvuk za to vreme nezamisliv.



- Bilo je dosta problema. Recimo, Brena je, prvi put kad je kupila auto, imala udes, pa smo išli da je spasavamo. Takođe, kada je imala mnogo nastupa u Domu sindikata, pa joj je puko glas, supruga i smo išli u Sarajevo da joj poognemo da izlečimo glas kod čuvene gospođe Marice, isceliteljke. Ostali smo u familijarnim odnosima. Na sahranu sam došao sa Zoranom Radanovim, on je svirao gitaru u Slatkom grehu. Ostala mi je zadnja uspomena od Saše u vidu poruke za Novu godinu. Napisao sam mu: "Dragi moj kumiću, želim ti srećnu Novu godinu i puno zdravlja!" On mi je odgovorio: "Hvala ti, dragi moj Boro, pobedićemo!" Nadao se da će tako biti. To je bilo sve - zaključuje on.