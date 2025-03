- Svi smo se nadali da će da pobedi i ovu bolest. Pobedio je sve u životu, tako da sam očekivao da će i ovu bolest da pobedi. Očekivao sam, nadao sam se, s obzirom na to da mi je rečeno da u bolnici koja ima samo u Parizu i koja je specijalizovana za lečenje tog kancera. Molio sam Boga da uspe, da ozdravi i da mu bude bolje, ali nažalost među nama njega više nema. Nažalost, njega među nama nema, ali će ostati zapisano zlatnim slovima, sve ono što je on uradio, a uradio je mnogo toga na našoj estradi. On je čovek poklonio nekih 200 boljih života, jer su ta deca pevala za 50 evra, a sada pevaju za 10, 15 hiljada evra - izjavio je on.