“Imala sam dug i težak oporavak, koji je trajo oko tri meseca. No, nisam izgubila želju da ponovo postanem majka, iako sam naravno, imala zabranu da to pokušavam u narednih godinu dana. Međutim, iako je je operacija bila uspešana, ostavila je trajne posledice. Uz sve želje mene i moga supruga da se po drugi put ostvarimo kao roditelji, u tome nismo uspeli. Žena koja je doživela gubitak deteta zna da su fizičke posedice mninimalne u odnosu na mentalne. Javljala se dileme da li sam možda mogla da sačuvam trudnoću, mada su mi kasnije rekli da to svakako nije bilo moguće. Prošla sam kroz depresivnu fazu, koja je donela apsolutni gubitak želje za nekim stvarima, pojavili su se određni strahovi koje ranije nisam imala. Ali je sve to u takvim okolnostima normalno. U svakom slučaju bile su to teške godine i oporavak mi je bio, i fizički i psihički, izuzetno naporan i težak. To što se desilo ostavilo je u meni utisak da je ipak sve u Božjim rukama. Tešilo me je to što se to nije dogodilo sa prvom trudnoćom, što imam Saru Miu živu i zdravu. Bez obzira na sve, trebalo bi da sam srećna što sam izvukla živu glavu”, iskrena je bila Lea Kiš.