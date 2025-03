- Mi nastavljamo dalje da radimo, odložili smo dva snimanja, kada je on preminuo. Po nekom planu i programu ćemo da završimo ovu sezonu sa takmičarimi koje imamo. U planu postoje neke stvari za novu sezonu. Postoji ideja da se naprave neke nove audicije, nova pravila. Ko će to voditi, ko će biti žiri, gde će to biti, zaista nisam adresa za tu vrstu odgovora. Imamo neku ideju, mi Sašu dobro znamo, možemo otprilike da pravimo ono što bi on hteo. Na moj predlog, trebalo bi da pobednik ove godine da dobija taj trofej i da trofej nosi njegovo ime - rekao je Voja.