- Moj kontakt sa Majom Nikolić se završio kada je ona ispala u polufinalu i to je to. Bila sam, stvarno, toliko srećna... Mnogo sad to ružno izgleda da ja likujem nad nečijim ispadanjem, kao, drago mi je što je neko ispao jer se takmičio protiv mene, a to uopšte nije stvar.

- Mislim, svako ko uključi mozak može da shvati da sam ja prošla golgotu (smeh). U bivanju tamo, sa tom ženom. Znači, ona je stvarno... Gledala sam prvo da to okrenem na humor i sve, ali u jednom trenutku je to postalo nemoguće. Mene baš briga šta će ona da kaže za mene, to uvek mogu da ne čujem. Nego mi je likovala te kostime, igračice i onda sam ja ozbiljno poludela. Mi smo nju bukvalno izbegavali tamo, po tom objektu. Došla sam do tačke da dobijam ospice kad joj čujem glas, toliko mi je to postalo naporno. Tu situaciju više nisam mogla da okrenem na humor - govorila je Mimi u emisiji „Chit Chat ćaskanje sa Nemanjom".