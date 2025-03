Pevačica Maja Nikolić ostala je bez haljine na ovogodišnjem izboru za "PZE 2025", nakon što je saradnju sa njom prekinuo stilista. Naime, on se javno oglasio na Instagram profilu , te je objasnio da ne želi da sarađuje sa Majom , 24 sata pred sam nastup, jer se nije ponašala profesionalno.

Podsetimo, stilista je od Maje tražio da mu isplati 800 evra do petka, za kostim koji pevačici uopšte ne odgovara, zbog čega je ona odlučila da okončaju saradnju.

- Tražio mi je po danu 150 evra, plus pare za taksi. Na kraju bi bilo 800 evra za jednu haljinu. Olivera Kovačević mi je dala tri haljine besplatno. Nečuveno. Plus saznala sam da materijal za sve to kupuje u Pirotu. Za šta da dajem 800 evra? Nisam luda - rekla je Maja za domaće medije.