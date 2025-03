Barbara Bobak nedavno je otkrila detalje koje do sada javnost nije znala. Od toga da je bend sa kojim je radila živeo u njenoj porodičnoj kući, tačnije na prvom spratu, do toga da su pojedini kompozitori pokušavali da je reketiraju zbog obrada pojedinih pesama i reakcije na komentare po društvenim mrežama da joj je glas ''pukao''.

- Svi mi imamo momente. Ja sam sopran, nije to lako. Da dovedeš ovde Dekija Kostića, on meni mora da diže tonove. Ne mučim se da pevam visoko. Razni faktori su tu, neko stane ispred moje monitorske kutije pa me snimi, ništa to ne valja. Nije mi pukao glas, samo nekad stigne umor, desi se - objasnila je pevačica.