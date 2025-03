- Mnogi mešaju sistem u Grandu kakav je bio i Sašu Popovića, kao nekoga ko je bio direktor Grand produkcije. Saša, ako nije učinio dobro, nije ni loše, to sigurno. Ja ću pamtiti sve ono što je on učinio za mene, a mnogo mi je značilo iako moje kolege iz "Zvezda Granda" su imale ovih godina raznorzne pogrdne reči- smatra ona.

- Svako je imao neki razlog da tako komentariše. Imao je taj neki veliki tim, takozvanih, ja ću, ipak, da ih nazovem, koordinatorima koji su sami sebe nazivali menadžerima. Ti mendžeri su urnisali mnoge pevače. Ja dosta toga znam, a neću da pričam, ne zanima me. Ako mi se nije sviđalo da sarađujem sa nekim od tih koordinatora koji su postavljeni da budu takozvani menadžeri, ja jednostavno nisam sarađivala.Nije mi se dopadao način na koji taj menadžer vidi sve to. Verujte mi to je pandorina kutija koja će da se otvori kad-tad, polako ima vremena, posebno sad kada je nažalost otišao- rekla je pevačica za televiziju E iz Crne Gore.