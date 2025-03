- Мeni je najmilije što sam ja moralni pobenik. Olivera Kovačević mi je prišla u Grin rumu i pred svima rekla: "Za mene si ti moralni pobednik". Meni to mnogo znači, u tom trenutku sam znala da nemam šanse da uđem u finale. Meni je sve bilo jasno, ja imam 50 godina. Jadna naša ponižena Srbija. Ja mnogo volim kako peva Princ od Vranja, on je ozbiljan pevač ali pesma je dva plus. Daj Bože da uđemo u finale sa ovom pesmom - rekla je Maja.