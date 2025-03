- Meni je to čupanje obrva malo isfeminizirano, ali znam da Keba uvek voleo i u avionu da se gleda u ogledalo. Stane ispred ogledala i duva šiške, to je bila najjača fora, stalno smo ga zezal i. A on i Mitar Mirić uvek su se plašili aviona i kad god smo putovali Džej i ja bismo napravili neku foru naprimer kako je pre dve ili tri nedelje avion iz te kompanije pao. A oni hoće da riknu.

- Sa Kristijanom sam i danas u super odnosima, on me stalno zasmejava. Svašta smo nešto prošli. Kad smo bili na Farmi imali smo šifru kad hoće malo da filuje priču, on mi priđe i kaže ''ćatana'', to nam je bila šifra. Onda pozove ostale učesnike i kaže: ''Ej Ivane, kaži ovima na Aljasci kad smo bili kako nam je bilo'', a ja mislim kakva Aljaska, ne sećam se ni da smo u Gornjem Milanovcu bili. Voli on da nafiluje priču, ali bio je hrabar stvarno.