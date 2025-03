Karlo je nedavno izjavio da joj nikada nije pretio niti naudio.

Slušaj vest

Pobednica Velikog brata Marijana Seifert nestala je 27. aprila 2022. godine, a od tada su se pojavile različite informacije, a Marijana još nije pronađena. Njen suprug Karlo Seifert prijavio je njen nestanak, ali svojevremeno je za medije govorio o svemu.

On je pričao o danu kada je Marijana nestala, njihovom braku i porodičnim okolnostima. Marijana je u porukama napisala da se plaši da će njen suprug inscenirati njen nestanak, a Karlo je nedavno izjavio da joj nikada nije pretio niti naudio.

"Nikada nisam pretio supruzi niti sam joj naudio na bilo koji način. Moja supruga je u tim porukama 25. februara pisala kako je nju strah, kako će se njoj nešto inscenirati… Dva dana ranije je, 23. februara, pod uticajem alkohola uhapšena u našem stanu zbog nasilja prema meni i mojoj majci i to pred dvoje malolotne dece. Ne znam šta reći na te poruke jer nakon njenog nestanka saznajem veliku količinu neistina koje je pričala svima oko sebe. Nakon što je uhapšena, vratila se u stan, razgovarali smo i molio sam je da poradi na sebi i problemu s alkoholom, pružio sam joj šansu, rekao sam joj da probamo da ispočetka gradimo porodicu. Moj uslov je bio da prestane sa pijanstvom. Nažalost, to se nije dogodilo. Mesec dana kasnije mahala je kuhinjskim nožem i tada sam zvao supruga njene sestre koji ju je uspeo da je smiri. Njena agresija uvek je bila povezana sa alkoholom. Zbog toga se lečila i bila pod terapijom, kao i zbog depresije. Grozno je što to moram danas pričati za svoju suprugu. Ona u jednoj poruci kaže da ja s njom više ne mogu. Da, rekao sam joj da više ne mogu", pričao je Seifert.

1/11 Vidi galeriju Marijana Seifert, pobednica Velikog brata, nestala pre dve godine Foto: Prinskrin Fejsbuk, Printscreen

Marijana je i majci pisala i kako misli da je Karlo i njegova porodica žele da je "strpaju u Vrapče", a njen suprug je i to komentirao.

"Ja nikoga ne mogu da strpam u Vrapče, ali sam joj rekao da ću svaki put zvati policiju kad se dogodi takav nasilan incident jer jednostavno ne znam šta da uradim. Imam smanjene pokrete i funkciju desne ruke, ispod bilo kojeg moralnog stajališta mi je da se s nekim fizički obračunavam, a kamo li s suprugom", rekao je i dodao da je pet dana pre njenog nestanka supruzi rekao da želi da se razvode.

"Noć ranije njeni nećaci su bili kod nas da prespavaju, trebalo je da dođu kući u 21 sat, ali došla je ujutro u 7 sati, pijana. Slala je poruke kolegici da je s jednim mladićem provela celu noć. S obzirom na to da je to bila prevara već po ne znam koji put, rekao sam joj da to više neću da trpim. Ponudio sam da u stanu ostane koliko joj treba dok se ne snađe, ali da treba da bude svesna da je to kraj naše veze", rekao je i dodao da je ona tada rekla da se njoj ne veruje.

"I ja joj u tom trenutku više nisam verovao, nisam imao nijedan razlog. Tog 22. aprila kad su njeni roditelji došli po nećaka, sina od sestre Maje, rekao sam im da je moja odluka da ćemo se razvesti i pitao ih hoće li da razgovaraju sa Marijanom. Oni su rekli da nemaju ništa da joj kažu i otišli su za Knin. To da su je videli dva dana pre nestanka u našem stanu je laž", rekao je Seifert.

1/9 Vidi galeriju Pobednica Velikog brata Marijana Seifert nestala je 27. aprila 2022. godine, a od tada su se pojavile različite informacije, a Marijana još nije pronađena. Foto: Zorana Jevtić, Printscreen/Facebook, Printscreen/Youtube

Karlo je ispričao da je nakon toga, pa do nestanka, kod kuće boravila po dva sata.

"Ostalo je bila ili na poslu ili u kafiću pokraj ili ko zna gde. Moram da kažem da u tih pet dana nismo imali nikakvih svađa ni sukoba. Znala je da mi pošalje poruku: "Molim te, kupi hleb... Nije bilo s njene strane agresije ni svađa", rekao je.

Opisao je i kako je izgledao taj kobni 27. aprila kada je nestala. Karlo je kazao da je ujutro otišla na posao, da mu se javila oko 15 sati kada je rekla da će kasnije doći s posla jer joj je došla kontrola. Nakon toga mu je porukom javila da ide na kafu. Karlo je oko 18 sati i 40 minuta otišao po hranu za njihovog sina i nazvao je i pitao da li želi da dođe po nju jer je padala kiša.

"Odgovorila je da ne treba, da je s koleginicom. Otišao sam u prodavnicu, a pokraj njega se nalazi kafić u kojem je sedila s jednim mladićem. Kad sam došao kući posle 7 sati, nazvao sam je i rekao da joj je super ta koleginica. Odgovorila mi je da sam ja pravi frajer da bi ušao u lokal. Nakon toga poslao sam joj poruku: "Molim te, oprosti, naravno da možeš da budeš na kafi s kim želiš. Oprosti na reakciji. U 2 sata i nešto sitno u noći dolazi mi poruka od nje: Hvala ti. Nazvao sam je i rekao da ne znam što to znači, ali sam je upitao da li misli da dpže više kući. Na to je ona rekla da ne zna što ja od nje hoću, da me nema kad joj trebam… Odgovorio sam joj: Ja sam doma s decom, a gde si ti? Počela je da plače i tako je razgovor završio - ispričao je njin suprug i dodao da je kući došla oko 3.20 ujutro i da se iznenadila što je on bio budan i čekao je.

- Naravno da nisam mogao da spavam s obzirom na sve poslednjih nekoliko dana. Ona nije delovala pijana, rekao sam to i policiji. Ona je bila suvisla, razgovetna, nije teturala. Zdravorazumski, ako je ceo vreme pila, ona je trebalo da bude pijana. Međutim, nije tako delovala. Policija mi je takođe nakon pregledavanja snimki nadzornih kamera, koje su je snimile u noći nestanka, rekla da ona ne tetura, ne zastajkuje, ne deluje pijano - rekao je i prepričao razgovor koji se odvio tu noć i trajao oko 15 minuta.

1/5 Vidi galeriju Pobednica Velikog brata Marijana Seifert nestala je 27. aprila 2022. godine, a od tada su se pojavile različite informacije, a Marijana još nije pronađena. Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Facebook, Printscreen/Facebook, Printscreen/Youtube, Printscreen/Facebook, Printscreen/Youtube, Screenshot

- Rekao sam joj: Šta radiš? Gde si ti? Delovala je zbunjeno što me našla u hodniku. Rekao sam joj da uđe u kuhinju, da razgovaramo. Pričali smo 15 minuta i tema je uvek ista: Zašto to radiš, zašto nisi kod kuće ceo dan? Imaš dvoje dece kojoj si potrebna. Ona je ponavljala da je nezadovoljna poslom, da nema porodicu, da su je svi napustili… Rekao sam joj da će moju podršku imati i dalje bez obzira na to što ćemo se rastati. Na to je rekla da mora da ode da prošeta - kazao je i dodao da nije bilo povišenih tonova te dodao da njen izlazak na šetnju ovako kasno nije bio čudan jer je i inače znala da šeta noći zbog nesanice.

Osvrnuo se i na napise kako je svoju izjavu koju je dao policiji menjao tri puta te rekao da je dao samo jednu izjavu. Komentarisao je i svoje zadovoljstvo policijskom potragom.

- Njena porodica nije zadovoljna ničim, a četiri godine nisu mrdnuli malim prstom da joj pomognu na bilo koji način. Moram da verujem da je policija napravila maksimalno što je mogla. Tražio sam da vidim snimke nadzornih kamera, ali su mi odgovorili da mi to ne mogu omogućiti dok istraga traje. Voleo bih videti poslednju snimku svoje supruge, ako je poslednji - rekao je i dodao da ne zna šta bi mogao da uradi nešto drugačije u njihovom odnosu. Osim toga, komentirao je i svoj odnos s Marijaninom porodicom i rekao da je protiv Marijanine sestre Maje podneo krivičnu prijavu zbog klevete nakon njenih izjava u medijima.

Kurir / Dnevnik.hr

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: