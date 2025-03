-Ranije sam bila jako ranjiva, povređena, tužna, sve sam nekako teško podnosila i nosila sama sve na svojim leđima. Bilo mi je žao da opterećujem svoje roditelje 300 kilometara od mene. Kad raskinem vezu ja mami i tati ne kažem da patim, isplačem se i u fazonu sam da će sve to da prođe. Sve se to nagomilalo i tako je došlo do nekog kraja gde sam rekla da ne želim to više, da moram da se posvetim sebi i da naučim da uživam u malim stvarima. Ja do skoro nisam znala da uživam- priznala je pevačica za Grand.