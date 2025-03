- To je moj treći brak i taj brak je bio uspešan brak. Dvadeset godina smo bili zajedno i dvadeset godina smo se ludo voleli, kao da smo od juče zajedno. I to je bio pravi brak, jer u braku nema veze što sam ja glumica. I nema veze da je meni dan bio loš zato što sam bila na snimanju. Mi kad bismo se videli, mi smo vodili ljubav i tako smo živeli.

- Ja mislim da to da vodite ljubav, to znači da se volite. Da ne mislite da mu smrdi iz usta, nego volite da ste blizu tih usana, da volite da ste u tom zagrljaju, jer sve vam je onda lepše.

- I on bi se onda zahvaljivao, a ne bi govorio kako sam dobra i kako je fantastično. I uopšte, to je velika greška civilizacije. Civilizacija ima milijardu grešaka. Mi smo u stvari žrtve civilizacije.

- On je bio narkoman, ali u to vreme to nije bilo javno i nije se znalo. Ja sam probala to što je on koristio i šta je radio. Bila sam potpuno van sebe od toga. Kad sam se prizvala svesti, prvo što sam pomislila, kako taj čovek mene voli kad ne zna gde je. I odmah sam tražila da se razvedem.