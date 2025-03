- U to vreme je važilo pravilo da, ako imaš stan, ne možeš da kupiš kuću i obrnuto. Sećam se, pojavio se kod nas „mercedes 190 E“, jedan primerak je stigao u zemlju, baš kad smo te 1983. godine došli s turneje iz Australije, puni para. Odem da ga kupim, a oni kažu kako ga je već rezervisala gospođa Neda Ukraden, pa ne vredi ni što mogu odmah da iskeširam sav novac. Ipak, sedam dana kasnije su me zvali s objašnjenjem da je ona odustala i kupio sam ga. Inače, u to vreme sve pare koje smo zarađivali išle su na žiro račun. Inspekcija bi nakon koncerta odmah prebrojala karte i novac, a znalo se kome sve ide procenat: za opštinski porez, Crveni krst, dvoranu, pa državi i nama. Znam da sam te 1983. platio porez na ukupan prihod građana 200.000 maraka - rekao je svojevremeno Popović.