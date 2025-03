PZE 2025 mu je, kako kaže, doneo veliku popularnost, a samim tim je i broj bračnih ponuda i udvaranja devojaka porastao

Stefan Zdravković, poznatiji pod umetničkim imenom Princ od Vranje, trijumfovao je na "Pesmi za Evroviziju" i time dobio privilegiju da predstavlja Srbiju na prestižnom muzičkom takmičenju u Bazelu, a sada je pričao o saradnji sa Željkom Joksimovićem, otkrio da li je broj bračnih ponuda nakon pobede porastao, ali i otkrio kako se odvijaju pripreme pred ovaj veliki izazov.

- Postoji trema i uzbuđenje, ali sam fokus bacio na pripremu, tako da je sad energija uložena u pripremu za sve što nam predstoji i ja verujem da mi je ta trema gorivo da sve to iznesem, inače bih spavao svakog dana. Neće biti neprospavanih noći, nema razloga, spreman sam. Pripremam se jako. Više ni ne mogu da se setim od svakodnevnih obaveza koje imamo. Imali smo taj jedan rok od nacionalnog finala do 10. marta da pripremimo sve novo što će biti na Evroviziji, od novog scenskog nastupa koji kreće od nule od verzije koju smo radili sa Željkom Joksimovićem, stajlinga, svih mogućih stvari koji ulaze u sam nastup. Sad nam predstoji promocija svega što smo radili i da kulminacija i vrhunac budu u Bazelu.

PZE 2025 mu je, kako kaže, doneo veliku popularnost, a samim tim je i broj bračnih ponuda i udvaranja devojaka porastao. Iako nema nameru da se u skorije vreme ženi, pažnja i podrška nežnije polovine bi mu prijala.

- Sve je poraslo i broj bračnih ponuda i udvaranja, to je nešto što ovaj posao nosi sa sobom. Mislim da sam se sa time prvi put suočio 2023. kada smo bili pobednici publike, tada mi je inboks eksplodirao. Mislim da je sve ovo okej, ali ja neću da se ženim još. Ako me neka cura razuveri, otvoren sam - kaže on.

Kako je nakon proglašenja pobede na „Pesmi za Evroviziju" i zaplakao i pokazao svoju drugu stranu, pitali smo ga i da li muške suze više bole.

- Mislim da smo mi svi ljudi i da svi imamo emocije. Volim da pokažem svoje emocije, to je nešto što mene čini čovekom i što me čini da se osećam dobro. Ne volim da blokiram ono što je deo mene. To je priča čitavog mog nastupa i čitave ideje oko pesme "Mila". Moja ideja je bila da izađem iskren na scenu bez ikakvog pokrivanja i te suze koje su se desile su bile iskrene. Na kraju dana mi je bitno da imam miran san i da znam da sam bio ono što jesam.

Princ od Vranje vodi brigu o ishrani i izgledu, a kako kaže, zbog obaveza retko je u kuhinji, ali kada može, majka je tu da pritekne u pomoć i da mu skuva.

- Iskren da budem, dosta mi pomaže majka, jer nemam vremena, tako da ili dostava ili sprema majka. Kad nemam velike obaveze onda spremam ja. Italijanska kuhinja me najviše raduje, voleo bih jednog dana da imam svoj pica restoran. Volim da mesim, kao mali sam hteo da budem pekar - kaže on.

Oprečna su mišljenja na račun Stefanovog nastupa i pesme, Maja Nikolić je čak rekla da će završiti 28. na listi:

- Ne uzrujava me to, da se vodim tim komentarima ja ne bih uopšte pobedio na „Pesmi za Evroviziju". Za Maju Nikolić mi je žao, sad nećemo imati priliku da snimimo duet koji je predložila da uradimo pre dve godine, ali videćemo se pre ili kasnije i biće sve u redu, a onda će sve biti loše. Tako da je sve to normalno u Srbiji. Ne zameram joj naravno ni zbog čega. Maja je ikona, legenda i srpske i jugoslovenske scene i imam veliko poštovanje prema njoj.

Ovogodišnje učešće na PZE mu je donelo i saradnju sa Željkom Joksimovićem, a Princ otkriva koliko mu je on pomogao u radu.

- Velika je privilegija sarađivati sa Željkom Joksimovićem. To je i jedan od razloga zbog kog ja želim Evroviziju toliko dugo, jeste Željko Joksimović, njegovi nastupi, pesme. Veliki sam fan njegovog lika i dela i kada smo saznali da ćemo sarađivati, mislim da nisam bio svestan toga u potpunosti, ali veliki je vetar u leđa. Dao mi je samopouzdanje koje je neophodno i koje nikako neće manjkati, naročito kada predstavljaš svoju državu.

