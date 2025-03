- Kada pevam, dođem kasno, onda nema spavanja, jer me već bude od sedam ujutru. To je neko igranje, izađemo napolje, trotinet, roleri, bicikl. Simeon je počeo da igra fudbal, Leona ide na gimanstiku, najmlađa ima dve godine i najviše je sa nama. Uvek je sa decom neka igra i trudimo se da budemo sa njima što više. Iz iskustva mojih kolega, uprkos velikim karijerama, svi su želeli da vrate vreme da se posvete porodici i zato se ja trudim da provodim vreme sa njima i da, naravno, imala lepu karijeru.

- Da idu za srcem, da slede svoja osećanja i da nikada ne odustanu. Biće padova i osporavanja na putu, pogotovo na našim prostorima, budi se i inat. Sećam se kada sam ja počinjao govorili su da sam tatin sin, da me on gura, da ne znam da pevam… Meni je to samo bio podstrek da pokažem da znam, da mogu i da zaslužujem mesto pod muzičkim nebom. Ne može ništa na silu, bitno je da budu istrajni, disciplinovani i da daju sve od sebe, a što je u Božijim rukama. Ili jesi ili nisi, ili ćeš biti to, ako nisi ne možeš siliti, vidi se to.