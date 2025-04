Nakon dva kraha braka, najveća tuga bila je to što nije imala decu i nikad nije krila koliko joj je to teško padalo. Često je tugu gasila alkoholom, a na kraju joj se zdravstveno stanje naglo pogoršalo, te je u 60. godini iznenada i umrla. Sahranjena je u Futogu.

- Evo, vidite i sami, konačno se sprema rušenje posle silnih problema oko nasledstva. Pre dva-tri dana su došli sa ovim kranom, pripremaju to što treba. Izgleda da je sad sve rešeno. Dolazili su ovde tokom godina mnogi investitori, pa su odustajali zbog tog spora. Pravo da vam kažem, i bolje je tako. Svi znate za to ubistvo koje se tu desilo. Otad se ljudi mnogo plaše i zovu je ukleta kuća. Mnogo je tu tuge bilo. Valjda će s njenim rušenjem početi nova etapa i period. Mi se svi Vide sećamo i bez te kuće, možda bi mogli da ovu ulicu nazovu po njoj. Ona ostaje da živi kroz svoje pesme - rekla nam je komšinica.

- Tužna je Vidina sudbina. Sa Stevom nije imala dece, mnogo je zbog toga patila. Viđala sam je često, bila je jako prijatna žena. Imala je probleme sa alkoholom i visokim pritiskom, nije vodila računa o sebi, zbog toga je i otišla pre vremena. Steva i ona su tu živeli godinama. Kada su se razveli, on je nastavio da tu živi s njom u kući, ali svako u svom delu. Imali su dobru komunikaciju, nisu se svađali. To je mnogima tada bilo čudno, ali to je bila njihova odluka. Zajedno su i nastupali. Kasnije je on otišao od nje, ponovo se oženio, tako da je ona ostala na kraju sama - rekla nam je svojevremeno ljubazna komšinica.