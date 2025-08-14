Slušaj vest

Na grob kreativnog direktora "Grand produkcije" Saše Popovića svakodnevno dolaze oni koji su poštovali njegov lik i delo. Jedna medijska ekipa je tako srela ženu koja je upoznavala Popovića kada je još sarađivao sa Spasom, prvom pevačicom "Slatkog greha" i otkrila detalje koji nisu poznati javnosti.

- Upoznala sam Sašu na jednoj svadbi, bila je tu cela njihova grupa, tada su se zvali “Lira”. Bilo je to davno, Saleta sam upoznala 1983. On je bio mršav, imao je pri krajevima onako frćkastu kosu. Bio je veseo, pravio je šale. Suzanu nisam poznavala, Sašu sam tada videla na toj svadbi, posle nismo imali kontakt. Spasa se razbolela posle tog porođaja, imala je krvarenje. Saša je digao galamu ko će tada da zameni Spasu i neko mu je rekao da tu ima devojka koja lepo peva, a to je bila Brena i tako je došla Brena, a pre nje je bila Spasa - započinje priču prijateljica, a na pitanje kako je Spasa podnela tu zamenu, ona kaže:

- Teško je to podnela. Saša je izbacio, razočarala se, otišla je sa detetom da živi kod svoje porodice. Od moje zaove sin je otišao po nju da je vrati za Smederevo i poginuo je.

Ona je otkrila i da li je prva pevačica “Slatkog greha” nastavila sa pevanjem, kao i kako joj se dopada Brena.

- Slabo je Spasa pevala. Brena je njoj uvek zahvalna, ona je kompletna, za sve ju je Bog dao, vidite koliko ima godina, a tek kako izgleda.

Osnivač i direktor Saša Popović sahranjen je 6. marta, a iza sebe je ostavio neutešnu porodicu, suprugu Suzanu i decu Aleksandru i Danijela.

Saša Popović sa Lepom Brenom i "Slatkim grehom" ispisao je istoriju

Grupa "Slatki greh" osamdesetih godina je harala muzičkom scenom, a mnogi je vezuju odmah za Lepu Brenu, te malo ko zna da je pre muzičke zvezde u bendu bila druga pevačica.

Spasa Mečanin nestala je sa javne scene, a danas živi u Banatskom Aranđelovu prilično povučenim životom sa sinom Milošem, ali se s nostalgijom seća vremena kad je pevala u grupi Lira šou Saše Popovića.

- Taj bokser koga je pomenuo Zahar je moj pokojni muž Mališa Nikolić. Nije me oteo na sceni, već me je odveo kući i venčali smo se u Smederevu 13. januara 1980. Venčala me je bivša devojka Saše Popovića. U januaru smo se uzeli, a u aprilu sam izgubila bebu. Doktori su mi rekli da više nikad neću imati dece, ali, eto, posle sam rodila Miloša. Nažalost, bez muža sam ostala vrlo rano. Mališa je poginuo u saobraćajci 1983, kad je naš sin imao samo dve i po godine - ispričala je Spasa jednom prilikom ranije i istakla da joj je drago što je se kolege i saradnici sećaju, a onda se osvrnula na Sašu Popovića.

- On je uvek imao originalne ideje koje smo zajedno sprovodili u delo. Ja sam šila suknjice za audicije na koje smo išli. Bili smo mladi i ludi, mnogo smo se šalili. Svi u bendu su me gledali kao sestru. Spasa je bila na korak do velikog uspeha kad ju je zadesila prva životna tragedija. Izgubila je bebu i to je zapravo bio razlog njenog povlačenja s muzičke scene - rekla je Spasa i dodala:

- Breni je bilo suđeno, a meni se zlo desilo na sceni. Moje dete je umrlo i rodila se zvezda, Lepa Brena. To je toliko simbolično i strašno! Zato mi je suprug zabranio da pevam. Ležala sam mesec dana u bolnici u Brčkom, imala sepsu u početnom stadijumu, mesecima nisam mogla da se oporavim. To je bila prekretnica. Tada sam ostavila "Lira šou" - pričala je Spasa sa setom u glasu i priznala da i danas žali što je otišla od Popovića:

- Naravno! To je moja velika rana, moj bol, nešto što neću nikad preboleti.

