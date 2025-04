- Da, ja sam tu pesmu snimila mnogo, mnogo pre nego što je izašla "Ljubav fatalna". Promenjen je tekst, to je uradila, neka joj je laka zemlja, Marina Tucaković. Ja sam tu pesmu pošteno platila, kao i sve druge. Bitno je da se pesma sluša. Melodija je dobra, i jedan i drugi tekst su dobri jer je Marina to tako dobro radila. Neka se samo vrte. Neko sluša i moju pesmu "Života mi moga". Naravno da je i pesma "Ljubav fatalna" hit jer to Ceca peva. Ne smeta meni to ništa, ima drugih pesama - rekla je Markovićeva.