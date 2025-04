- Ja sam 1992. godine, tu negde oko marta ili aprila, zajedno sa pokojnim Sašom Popovićem, koji je vozio, išla u Vukovar. Tada je sve bilo i razrušeno, to je bilo jezivo pored onog vodotornja. Imali smo neki koncert na nekom malom stadionu, sve je bilo improvizovano. Sve je bilo jezivo, kuće bez krovova. Sve je bilo razrušeno, strašno. Ima neko parče pre Vukovara koje je ničije, pa je on meni rekao da se sagnem dole. I on se bio savio i vozio, maltene samo da vidi koliko. Eto, to je strah da se nešto ne desi. Otišli smo tamo da pevamo za te naše ljude. Žene su tamo u jednoj ruci nosile mitraljez, a u drugoj ruci bebu. Kad se toga setim... Ne ponovilo se. To treba da pamtimo, današnje generacije ne znaju ništa o tome. Ne znaju ljudi šta znači muka. To treba da pamtimo - rekla je Jami u emisiji "Stars specijal".