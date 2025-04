- Svako ko me je odabrao za saradnju morao je da svari težinu koju sam ja donosio često svojim izjavama. Kad sam bio vrlo mlad bio sam vrlo drčan blesav. Da sam bio pevač ja nikad od Zahara, odnosno od sebe ne bih uzeo pesmu. Pevači su morali da trpe, ali sve je to bilo u redu.

- Doris Dragović je bila fenomenalna za rad. Nije bila zahtevna. Znala je da proceni sve. Rekla mi je šta želi da bude u pesmi, ja to uradio, pošto mi je pesništvo u korenu bića. Čak je i zaplakala uz pesmu "Santa Marija". Dalmatinke se nikad neće naljutiti na tebe, ako im se nešto ne sviđa, telefonom će to lepo upakovati da te ne uvrede. Miroslav Ilić je vrlo problematičan. Kod njega nema puno priče, ili hoće ili neće i to je bilo tako.