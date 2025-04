Ipak, kako se ljubav i bolest ne mogu sakriti, po kuloarima se sve više šuškalo da su njih dvoje zajedno, što se i ispostavilo kao istina. Nedavno su se dogovorili da je poseti u Beogradu i da ovde provedu nekoliko dana zajedno. To se možda i ne bi još saznalo da paparaci nisu bili na aerodromu baš kad je Gudelj sleteo. On se krio ispod naočara za sunce da ga neko ne bi primetio, ali mu ni to nije mnogo pomoglo. Pravo sa aerodroma on je otišao kod nje kući, odakle su se uputili u šetnju, gde su i uslikani zagrljeni - završava sagovornik.