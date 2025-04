Ona se i juče pojavila na Novom bežanijskom groblju među prvima, pa tako i pre same ožalošćene porodice Popović. Svi su se pitali ko je ona i koji je njen zadatak, a sada vam i to otkrivamo.

- Mi se ovim poslom bavimo punih 30 godina. Svakoj sahrani pristupamo na isti način, veoma ozbiljno. Javne ličnosti je teže odraditi jer je teži protokol. Ima mnogo više ljudi, pre toga je komemoracija. Tako da, razlika između javnih ličnosti i običnih građana je u tom smislu. Bilo je dosta velikih sahrana za koje sam bila zadužena: Šabana Šaulića, Luisa, Bore Đorđevića u Čačku, Saše Popovića, Divne Karleuše i mnogih drugih. Kakva koincidencija da su Divna Karleuša i Saša tako blizu jedno pored drugog... Isti kamenorezac im je radio i nadgrobne spomenike, a Karleušina parcela se uvek sija, uvek je puna cveća. Nikada je nećete zateći opustošenu. Jelena ne dolazi baš svaki dan, ali ima ljude koji joj to besprekorno održavaju na mesečnom nivou. Kod Šabana svi ljudi koji su bili na sahrani su bile poznate ličnosti, od prve do poslednje. Luisova sahrana je isto bila jako velika. Na sahranu Bore Đorđevića dolazili su fanovi iz Makedonije, Bosne... - rekla nam je na početku Jelena.

- To su najteži trenuci za porodicu. U tom smislu nema preteranih zahteva. Možda su ponekad porodice običnih građana zahtevnije od poznatih. Zna se protokol kako to ide i kako se organizuje. Konkretno, za Sašu smo morali da završimo papirologiju u ambasadi, jer je preminuo u Parizu i da izvršimo transport iz Francuske za Srbiju. Supruga Saše Popovića je divna žena, jako joj je teško to palo. Ona nije bila u stanju da organizuje sahranu i sve je to prepustila nama. Nadam se da smo joj u najtežim momentima pomogli. Od početka do kraja sam sa porodicama poznatih, ulazim u njihove domove i u celu priču, mogu da razumem kada neko ne želi da bude medijski propraćeno. Mogu da biram i garderobu za pokojnike, ali porodica bira šta će biti obučeno. Sa medijima imam divnu saradnju i tu nikad nema problema, pa čak i na sahrani Bore Čorbe, koja je bila u Čačku, van Beograda. Tamo je porodica zahtevala da mediji ne budu prisutni na samom činu sahrane i sve je maksimalno ispoštovano - zaključila je Marjanovićeva za Kurir.