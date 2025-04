- Ona uvek mora da ti uzima energiju i uvek mora da bude u centru pažnje, ona je takva vrsta ličnosti i meni nije prvi put da se susrećem sa takvom osobom. Poznat mi je taj karakter i sve sam pokušala da okrenem na šalu i bilo mi je čudno što sam se našla u takvoj situaciji, ali je pred nastup snimala moje devojke u kostimima i to je izašlo na mrežama. Mene je to jako iznerviralo i pitala sam se šta je sledeće. Ja sam joj naravno odgovorila i rekla sam joj "ženo, skini stori!". Poludela sam, ali umem da se kontrolišem i znam šta pričam u svakom trenutku. Kulirala me je, pa sam ja tražila kome da se obratim da skine taj stori, tako sam na kraju kontaktirala njenog sina i baš je bila drama - nastavlja Milena, koja priznaje da je sve htela da okrene na šalu, ali da je na kraju bilo bezuspešno.