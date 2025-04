- Maja Nikolić je ludilo na maks. Šizofrenija, dovoljno je da je vidiš, ta priča, znači ludilo ludila. Pesma "Žali srce moje" mi budi napade. Pesma nije loša, nego je toliko isforsirana bila pred festival da je narod već polako počeo da povraća na to, ali je pesma bila mnogo bolja od ovoga koji nas predstavlja, kako se zove, Princa. To je tek tuga ko nas predstavlja sa tom pesmom.

- Imala sam, ali sad moram iskreno da vam kažem. Izbacila sam pesmu pre nekoliko dana i ja 12. avgusta, na moj rođendan, puštam moju zadnju pesmu i zvanično izlazim iz muzike. To sam odlučila zato što sam sita estrade i muzike. Sve ovo što sam radila meni je bio marketing. To šta sam uradila, uradila sam bolje nego neke velike zvezde. Pesme su hitovi, svi slušaju. Fokusiram se na primarni posao, s ovim stvarima ovde gubim puno vremena. Biću ja u medijima, viđaćemo se mi, ali što se tiče muzike "ne". Ne želim više da pevam, ne želim više da se bavim muzikom - saopštila je svoju odluku Elektra.

- Ispratila sam ih. Dopisivale smo se, ja ne idem na te drek šou programe koje one prave, ali su mi rekle da kada budem u Beogradu, ukoliko tada prave taj šou, da svratim. Sad unapred mogu da kažem da ću raditi novogodišnji program, ne znam da li ću stići ove godinom, a one će mi biti gošće. Njihova pesma je ta koja je trebala da predstavlja Srbiju. Nemoj sada da pričamo što su dreg kraljice, pesma je fenomenalna, a ovaj Princ, strašno. Ne znam zašto je to otišlo u svet.