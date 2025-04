Eva Ras, koja je u 83. godini života, ne samo da se ne povlači iz javnog života i sveta glume, već je i vrlo aktivna na društvenim mrežama

Slušaj vest

Eva Ras je neko ko se nikada nije libio da o svom životu javno govori. Ona je sada otkrila detalje iz života, ali se osvrnula i na smrt njenog prijatelja Žarka Lauševića.

Eva Ras, koja je u 83. godini života, ne samo da se ne povlači iz javnog života i sveta glume, već je i vrlo aktivna na društvenim mrežama.

1/10 Vidi galeriju Eva Ras Foto: Petar Aleksić, Kurir Televizija

Sada je na samom početku intervjua priznala da se ona još 1996. godine zaljubila u internet.

- Ja sam osoba koja je imala prvi kompjuter u ovoj zemlji. Tada sam ga platila 12.000 maraka i to je bilo 1989. godine. Tada kompjuter nije mnogo značio, ali pošto sam ja i tada pisala romane, bio mi je od pomoći jer nisam više morala da seckam, lepim, pa po patosu ređam, pa sve to prekucavam. Kompjuter mi je bio fantastičan. Te 1996. godine, kada je internet postao popularan, zaljubila sam se u kompjuter. Na samom početku se videlo da će internet povezivati svet, jer je odmah počeo mejl. Tada sam svuda ostavljala svoju mejl adresu, i bilo je dana kada sam dobijala na stotine mejlova, a to ne možeš sve da pročitaš -rekla je Eva Ras.

Glumica se zatim osvrnula i na svoje brakove, kojih je bilo ukupno tri.

1/5 Vidi galeriju Eva Ras Foto: ATA images, Petar Aleksić, Kurir/M.K.

- Bila sam jako promiskuitetna kada sam bila mlada i tri puta sam se udavala do 22. godine. Bila sam spremna da i treći brak rasturim, pošto sam bila potpuni kreten, ali Ras je bio pametan i prevaspitao me, napravivši od mene čestitu ženu - rekla je ona, pa dodala:

- Moja nadmenost bila je neverovatna. U moje vreme je svako hteo da se ženi sa vama i sve devojke su želele da se udaju, jer je bila obaveza da budete nevine kada ulazite u brak. Kada sam se prvi put razvela, odjednom sam morala ponovo da se udam, jer su svi startovali raspuštenicu. Međutim, ni taj drugi brak mi nije bio po volji, bio je jako dramatičan. Tada nismo znali da je bio narkoman, a on je šmrkao, tablete jeo... Stalno sam to želela da probam, ali on mi nije dozvoljavao, već je govorio: "Ja ti neću dati, puna je kuća, pa uzmi sama."

Eva je zatim priznala da je drogu probala samo kako bi se razvela od supruga koji je bio težak narkoman.

1/7 Vidi galeriju Eva Ras u seriji Srećni ljudi tumačila je lik Smiljke iz Ranča prokletih Foto: Kurir, Kurir Televizija

- Jednog dana, kada je bio van grada, probala sam nešto, ali sam se neviđeno predozirala. Tri dana sam bila van sebe, i u krajičku svesti sam znala da ono što mislim da mogu da uradim kroz zid, zapravo ne mogu i ne treba da probam, ali sam bauljala. Ulazila sam u tuđe stanove - zvonila, a čim otvore vrata, ja uđem kao u moju kuću, ali pošto sam bila ljupka žena, svi su me voleli, pa su me kući vodili. I sve vreme kada sam bila u tom stanju, molila sam Boga da mi kolena budu još jednom čvrsta da mogu na njih i da mogu da znam šta mislim, gde sam, ko sam. Kada sam se potpuno očistila posle par nedelja, prvo što sam pomislila je kako me ovaj moj čovek voli ako je stalno u takvom stanju. Nisam mu ništa rekla, samo sam pokupila svoje gaće, četku za zube i neki peškir, i napisala mu pismo: "Sve moje stvari možeš da baciš, ja idem kod advokata da podnesem razvod" i u takvom stanju me je Ras sreo.

Glumica je vrlo mlada ostala udovica, jer je njen suprug, Radomir Stević Ras, preminuo 1982. godine kada je ona imala samo 42 godine. Sada je Eva otvoreno progovorila o tome da li porodica može ponovo da bude srećna nakon gubitka voljene osobe.

- Ne, ja nisam srećna. Ja sam Jevrejka i nas vaspitavaju da nas je Bog stvorio da brinemo o sebi i da popravljamo sve ono što vidimo oko sebe i što nije u redu - da popravljamo svet. Kada su mi se desile sve te tragedije, a u međuvremenu su mi preminuli i brat, snaja, njegov mlađi sin - ja emotivno nisam mogla da se oporavim. Mene je jako tada potresla i smrt Lauševića. Kada se vratio, videla sam se sa njim. Ja kreten sam videla da on vene predamnom, videla sam da se prepolovio, ali kada sam ga zadnji put videla na premijeri, bila sam srećna jer sam mislila da se više neće vratiti u bolnicu. Kada je malo nakon te premijere umro, mene je to jako potreslo, ali i dalje perem zube, idem kod frizera, čistim cipele, sečem nokte, pišem romane - sve radim, kao da su oni živi - rekla je ona za Informer, a na pitanje kako uspeva da se izbori sa gubicima, ona je priznala:

- Govorim sebi da ću ići kod njih šta god budem radila, pa onda treba da radim korisne stvari!