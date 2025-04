- Tada smo počeli da zarađujemo, mada nije to bilo ništa spektakularno, bitno nam je bilo samo da krenemo, a kasnije smo više zarađivali. Nismo imali menadžera nego je to bila reklama „od usta do usta“, neko nas čuje na nekom veselju, pa nas traži i tako. Naš otac je tada dogovarao sve nastupe. U Nemačkoj smo posle nastupali sa poznatim pevačima. Tada pevači nisu dovodili svoje muzičare, nego oni dođu, a sviraju ljudi od tamo. Svima je bilo zanimljivo što smo blizanci. Prvo smo svirali harmonike, pa onda Nenad klavijaturu, a ja sam nastavio harmoniku, a onda je on počeo da peva. Odlučili smo da odemo par meseci u Beograd, ali nikad se nismo vratili. Kada smo bili u grupi „Blizanci“, koju smo osnovali 2003. godine, on je sve pevao, a ja sam bio prateći vokal i svirao sam. Onda se desio hit „Laki”. Ljudi je i danas znaju, čak me na ulici sretnu i kažu mi Laki. Sada je pevam često na nastupima. Tada nam je tekstove pisala Marina Tucaković. U to vreme ja nikada nisam pevao prvi glas, a grupa „Blizanci“ se raspala 2008. godine – kaže Peđa.