- Ništa se nije promenilo, situacija je ista kao što je bila na mom ljunavnom planu. Nisam se videla sa Asminom, nismo ni razgovarali. Došlo je do nekih nesuglasica. Vreme će pokazati da li ćemo to prevazići i šta će se dalje dešavati.

- Ne podržavam to. U jednom trenutnu su se svi međusobnu izmirili , a onda se odjednom sve promenilo, te su opet loši. Posle dve godine od ulaska u vezu sa Asminom, meni je veoma žao jer se on još uvek bavi bivšom partnerkom i komentariše njeno učešće . Jedino što mogu da kažem je da ja nikom ništa nisam uzela. Žao mi je što sam joj se desilo u životu, da može da kažem da sam joj nešto uzela, jer ja nisam nikada imala nameru da nekom nešto uzmem. Nisam imala ni ideju da ta žena postoji. On je došao meni kao neki slobodan momak. Da tu nisam postojala ja, bila bi neka druga osoba. Ja sve što sam na početku govorila, bilo je jer mi je Asmin pričao neke stvari. Kad sam videla Situ na kameri i malu ćerkicu Anelinu i Asminovu, bilo mi je žao jer sam sve rekla. Nakon svega, ja se ne mešam u sve to, svako nisi svoj krst.

- Ja sam bila ponosna jer je naš odnos bio priča za sebe, mi smo bili jedinke. Njemu sam na početku skretala pažnju na to da se ne svađa sa Aneli, Sitom i njihovom mamom Jasminom, ali sam videla da nema ništa od toga. Neke stvari su nepopravljive. Ja sam od svega toga digla ruke. Verujem na osnovu svega onoga što je ona u poslednje vreme pričala da bi se pomirila sa njim. Verujem da je 100% tako. Sigurna sam u to da su jedno drugo veoma povredili, iz svega toga je ona zbrisala u rijaliti, a on otišao na drugu stranu. Nas dvoje smo mogli da sagradimo ozbiljan život, a on se bakće sa nekim drugim stvarima. Na početku sam na neki način imala razumevanja, ali sad, posle dve godine, nije mi jasno da se sve to nastavlja. Smatram da je ovo bila sudbina i da je moralo da mi se desi. Nisam mogla ni da sanjam da će sve to da mi se desi, ali neka bude da je sve ovo lekcija iz koje sam ja nešto naučila - istakla je Stanija.