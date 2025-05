- Ne čujemo se, zato što sam im ja dala priliku kada sam se porodila, oni su to sve izbegavali, pričali da su bolesni itd. Nisu me ni pitali da li mi nešto treba, malo mi je bilo bezveze da im ja pričam da mi treba nešto... Ja sam im rekla šta mislim i nismo u dobrim odnosima. Ne mogu protiv sebe i protiv nekih stvari. Terzi sud šta bude dodelio, to će moći da dobije, kada izađe mora da se upiše kao otac, pa dok se to odobri, pa tek onda ide model viđanja... Mene dogovaranje ne zanima van suda, ja lično ne bih, ali moraćemo. Videću kako ću biti raspoložena kada bude izašao iz rijalitija koliko ću materijala da priložim sudu. Neću se preterano ni boriti za to. Povređuje me što ga dete ne interesuje. Najviše bih volela da niko ne zna da je on otac.