- Nije bilo nikakvih signala. Do poslednjeg trenutka dok se nismo razdvojili, on je bio savršen prema meni. Iskreno, ne postoji situacija koja je ukazivala na to. Dok sam bila u drugom stanju, on se idealno ponašao. Ja više ne krivim njega, nego sebe. Nažalost imamo zajedničko dete, ja to moram da kažem. Neka je meni moje dete živo i zdravo, ali nije on morao da bude otac. Nisam mu zahvalna, ništa mi on nije dobro doneo. Sve sam sama uradila, on je samo donor. On ako bude želeo da bude otac našem detetu, niko mu to neće uskratiti. Ja lično to ne vidim, njegovu želju ne vidim uopšte. Šta će biti dalje, to ne znam, ne mogu da pričam.