- Imam jednog prijatelja koji ima ženu i decu, sa kojom je u skladnom braku a u susednoj državi drugu ženu! Takođe, u trećoj ima ljubavnicu, i njima je sve to normalno! To su sve moćnici, ozbiljni i ugledni ljudi! Mnogo prijatelja imam koji transparentno imaju i ženu i ljubavnicu. Njihove žene znaju za to, njih zanima samo da on donosi novac u kuću i njoj dobro -rekla je Maja u emisiji "Magazin in".