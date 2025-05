- Ona je rekla da je moju emisiju izabrala jer je to najvećim procentom ženska publika, te ta je to simbolično jer se njoj većinski javljaju žene, koje dele svoja životna iskustva. Priznala mi je da u mene, kao voditeljku ima poverenja. Možda je to za nekog tabloidna priča, ali za nju je jedna stvarnost s kojom se suočava. Ja sam se trudila gde ćemo mi probati da osetimo neke stvari s kojima se ona suočava. Istina je da su muškarci česti nezreli, ali kada je u pitanju očinstvo, mora se debelo razmisliti o nekim postupcima. To je ona rečenica:''napravio sam joj dete''. Ne, nisi napravio dete nekom, nego ste napravili dete. Ja govorim da žene greše kada decu prave iz strasti, očigledno je to slučaj bio i kod nje. Pitala sam je da li misli da može čovek da prestane da voli ženu preko noći, sve ostale gošće su istakle da ne može. To je jedan veliki proces. Mislim da je on prestao da je voli. Ona je rekla da misli kako je nikada nije voleo. To ne znam, moguće je i da se malo zaigrao, jer mu se dopadao osećaj koji je imao pored nje, kao njen parter.