- U mom selu ima 200 ljudi, dobar deo njih ima dete sa komšijom, ali se ne sumnja o tome. Majke se prave lude. Snajka je sa svekrom. Znaš, to su sve žene zavijene do grla, domaćice, ma primer, ali nikad se ne bi reklo. Nijedna minjak nije obukla u životu. Starije žene, čak i babe. Dužina suknje nema veze sa vernošću. U svakom okolnom selu to postoji i onda će meni te žene da zameraju minić - nasmejala se Rada kiselo u intervjuu za Alo.