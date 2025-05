Neven Živančević , pevač grupe " In Vivo " doživeo je tragediju kada mu je devojka poginula nakon koje se povukao sa javne scene.

Devojku Nevena Živančevića "In Viva" je 3. novembra 2012. godine, na uglu Francuske i Ulice cara Dušana, u Beogradu, automobilom usmrtio košarkaš Kimani Frend sa Jamajke.

- Onog jutra kad mi je otac s očima punih suza rekao da si sinoć poginula, tog trenutka je sve u meni stalo... Tog jutra sam i ja poginuo... Princezo mog života, tebe nema... Sve sam mogao da pomislim, i da ćeš možda jednog dana otići, da ćemo se posvađati oko gluposti, sve... ali, da će te neko ubiti i da ću ostati bez tebe preko noći, to nisam mogao. Pre tri dana sam ti rekao ono što sam i mnogo puta, a to je da želim da ostarim s tobom. Ušao sam u naš stan, ljubavi, dozivao sam te, vrištao sam, plakao... Bacio sam se na krevet mirišući tvoje stvari. I šta sad? Retki znaju koliko smo se voleli, a još ređi će to nekad i doživeti, jer znam da je ovo bila najveća ljubav ovog veka! Polovina moga tela je tvoja, polovina moga srca je tvoje, živimo i dalje zajedno, nema kraja. Ljubim te, snu moj - napisao je tada Neven na društvenim mrežama.