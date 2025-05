- Ovaj krst je rađen u radionici u kojoj sam radila. Ovaj komad nakita je bio remek delo naše radionice. Rađen je potpuno ručno, sastavljen je iz nekoliko delova. Pozadi je površina perforirana, dakle leđa krsta, onda su zalotovani vrhovi gore-dole i bočno. Odozgo je urađen pomoću turpija i frezera žuti element poput nekih tribala. Onda je na sve to dodat krst od belog zlata sa dijamantima. Težio je 20 grama, a lanac je liven žuto-bela kombinacija vretenastog oblika poput baraka rada. Na izradi tog krsta su radili tada jedni od najboljih majstora kod nas. Oni su: Švaba i Fipe. Ja sam u to vreme kod njih učila fasovanje, pa sam imala priliku da ovaj krst probam pre nego što je izašao iz radionice.

Nakon dva sata putovanja stigli su u Žitorađu, a potom je usledio tradicionalni srpski običaj gađanje jabuke iz puške. Tek iz šestog puta mladoženja je uspeo da obori malu jabuku. Usledila je kupovina mlade, a glavnu ulogu u toj priči imali su Arkan i Cecina rođenda sestra Lidija Veličković, danas Ocokoljić. Arkan je prvo dao nekoliko štoseva nemačkih markaka, a kada je Lidija rekla da je to nedovoljno, Ražnatović je pozvao jednog momka koji je pred njim otvorio akten-tašnu u kojoj je bilo ogromna svota novca i skupocena narukvica od dijamanata. Ali to nije bilo dovoljno, te je mladoženja sa ruke skinuo zlatan sat i vredan prsten, a to su učinili i njegovi prijatelji.