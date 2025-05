- Ja ne želim da pričam o tim gubitnicima koji su me povredili i koji nisu znali da me vole, jer ko izgubi mene, izgubi duplo jer ja sam i odan prijatelj i pesnikinja i mislim da je jako glupo da se meni zameraju - rekla je ona, a onda dodala da ne može da sačeka da se strasti stišaju.

- Znaš šta, 80-ih je to bilo jako moderno. Nisi bila faca ako nisi imala frendicu s kojom si se mazila. Nisam nikad bila zaljubljena u ženu, ali sam imala iskustva sa ženama. I to su prelepa iskustva... Ja zapravo mislim da su svi ljudi bise*sualni i da je većina odnosa bazirana na se*sualnosti. Ja imam prijateljice koje me nikad nisu privukle, ali i žene koje su me odmah privukle. I ja njih...", ispričala je Vujica pre nekoliko godina za "Express".