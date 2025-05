- Ne možeš poslati pesmu koja se nije istakla po glasovima naroda, koja nije hit, koju narod nije prihvatio kao nešto što će se slušati. Nisam razumela Prinčev nastup, vukli su ga na kraju. On leži, ne vidi se dobro, loše je kadrirano, to je greška Evrovizije. Mi u Srbiji imamo bolje kamermane i sposobnije ljude, na PZE je bilo bolje kadrirano. Nisam razumela poentu koreografije. On je svoje delo umazao, obrisao je celu binu, a nakon toga dolaze devojke i čiste iza njega. Šta ste čistili, šta se isprljalo? Meni je to bilo ponižavajuće za Srbiju, verovatno smo za njih najniži sloj - kaže Maja Nikolić.