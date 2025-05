- Taj Uroš Rajačić je najviše pljuvao Milicu Veličković prošle godine. Govorio je da ga je sramota Jelenine prošlosti (Ivana Marinkovića), a šta će onda sa Miličinom prošlosti?! Ukoliko je Milica govorila da je Sofija treća u odnosu, šta je ona u ovom odnosu?! Rekla je da sam ja ženskaroš i da je to mogla da očekuje od mene, šta je onda Uroš Rajačič? Sve to radi zbog rijalitija, kao neka ljubav. Koja crna ljubav?! Gori je od mene, a Jelena se sada raspada kao što se ona raspadala kad je Sofija to uradila. Od toliko ljudi u ovom gradu, oni završe zajedno. Treba da ima svoju sreću i momka, ali gde baš iz rijalitija? Sve je isto, ako je to njena sreća, ja ću podržati. Ima dete kući, doći će ovde i pljuvaće je najstrašnije. Jelena je izgubila brak zbog tog momka i šta ona očekuje sad od Uroša? On će da odgaja kao tuđe dete. Potresao sam se i nisam spavao noćima, rekao bih joj da ne upoznaje dete sa svakakvim ljudima. Treba malo da vodi računa i ne trebaju takmičari da ispiraju usta s njom - rekao je Terza protekle noći u intervjuu.