- Ona je meni rekla: "Jao, baš se vidi da uživate i da ste zaljubljeni, a ja sam mislila napolju da ste fejk". Setila sam se juče usled svog sloma. Ne bi me čudilo da joj se sviđa od prošle sezone i ima pravo na to. Ja sam takođe bila zaljubljena u Uroša dok sam bila zauzeta, ali sam i dalje. Mene je Uroš prevario. Ljudi koji su me podržali kad sam prevarila muža sad me pljuju. Nisam znala da me dečko ostavio još manje sam znala da smo fejk. Možda om smatra da su situacije odavde iracionalne. Sećam se svakog detalja i datuma vezano za nas. Osećam se grozno. Pre ove informacije sam razmišljala kako će izgledati naš kontakt, da li će me zvati. Sada nakon svega je suludo. Ako sam izdržavala razne pse sa ulice koji ništa nisu radili, verujem da Uroš koji je vredan sve to ne bi ni prihvatio. Nisam nikakva jadnica koja gaji neke nade. osoba sam koja je vrlo realna i nema iluzije o životu - ispričala je Jelena.