Anita Stanojević i Anđelo Ranković burno su završili emotivnu vezu, a nakon skandala, pretnji i nasilja bivša rijaliti učesnica otkrila je golu istinu o raskidu.

Gostujući u emisiji ''Bunker'' Anita Stanojlović otkrila je nepoznate detalje o Anđelu i njegovoj porodici, a spomenula je i Rankovićevu bivšu devojku Teodoru Džehverović.

- Kada se desio raskid sa Anđelom, četiri meseca nisam znala šta me je snašlo. Sve sam batalila. Više ne želim da dozvolim da me neki muškarac poremeti jer muškarac me je upropastio. Pričao mi je da pustim vreme, volimo se i dalje, pokloni iznenađenja i slično.. Ja budala čekala, a on sve vreme imao drugu devojku - kaže Anita Stanojlović i otkriva ko je glavni krivac za njihov raskid.

- Njegova mama i porodica, nisu me prihvatili kao ni prethodnu devojku. Mama nije dala ni da idemo na more. Na početku me je ubeđivao da mogu i da im se ne svidim, ali da on odlučuje, skroz sam se prepustila tom odnosu, ali na kraju nije bilo tako.

Anita i Anđelo viđali su se i nakon prekida romanse, a nakon skandala koji se dogodio u prestoničkom kafiću prekinuli su svaki kontakt.

- Mi smo nakon raskida bili u kontaktu, slavili mesečnice iako nismo bili zajedno.. Kada sam otišla u pomenuti kafić primetila sam da me neka devojka gleda u ogledalu i smeje se, ali nisam ništa povezivala. Tek kasnije sam saznala da mu je to devojka. On mi je tada polomio telefon, pretio mi je, verujem da je sve to uradio zbog dokaza koje sam imala. Anđelo nikad neće biti srećan jer je njegova mama jako sebična žena i njega je odvojila i od njegovog tate i porodice. Dok se ne suprostavi mami neće biti srećan.

